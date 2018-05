Testvlucht geluidhinder Lelystad vertrokken

Bijna twee uur later dan gepland is de speciale testvlucht voor geluidhinder voor de omwonenden van Lelystad Airport vanaf Schiphol vertrokken. Technische problemen leidden woensdagmiddag tot de inzet van een vervangend toestel. Het beoogde toestel voor vlucht HV051 van Transavia had te kampen met een mankement.

Aanvankelijk zou de testvlucht rond 15.30 uur beginnen, maar uiteindelijk vertrok het toestel om 17.22 uur.

Doel van de testvlucht is de omwonenden te laten ervaren wat voor herrie de vliegprocedures rond Lelystad opleveren, als daarvandaan vanaf 2020 vakantievluchten vertrekken en aankomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijst de bewoners erop dat bij het vluchtschema voor de vliegroutes van en naar Lelystad Airport ook bijna twee uur moet worden opgeteld.

Bij deze zogeheten belevingsvlucht worden alle naderings- en vertrekroutes rond Lelystad Airport gevolgd.