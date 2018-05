Vijftig extra Nederlanders naar NAVO

Voor de modernisering van de commandostructuur van de NAVO zal Nederland ,,ongeveer vijftig staffuncties” leveren, zei minister Ank Bijleveld (Defensie) in de Tweede Kamer. De aanpassing van de structuur zal de komende drie jaar gebeuren.

In totaal worden 1250 extra mensen bij het bondgenootschap aangesteld. Op dit moment vervult Nederland 290 staffuncties. De personeelsuitbreiding gaat vanaf 2022 naar schatting 2 miljoen euro per jaar kosten, aldus Bijleveld. Bij de uitbreiding wordt vooral gekeken naar functies op het gebied van inlichtingen en digitale technologie.

Met de nieuwe structuur komt er in de Verenigde Staten een commandocentrum voor de Atlantische Oceaan, dat de communicatie en transport op zee en in de lucht moet stroomlijnen. Verder zou er in Duitsland een centrum komen voor logistieke ondersteuning. Ook komt er meer aandacht voor strategische communicatie en verdediging van ict-structuren.

De nieuwe commandostructuur wordt officieel aangekondigd op de NAVO-top in juli.