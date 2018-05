Wiebes heeft ‘begrip’ voor vertrek Alders

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken ,,heeft er begrip voor” dat Hans Alders zijn functie als Nationaal Coördinator Groningen neerlegt. Nu de gaswinning wordt beëindigd is de aanpak van de aardbevingsproblematiek volgens de bewindsman een nieuwe fase ingegaan. ,,Dit leidt ook tot nieuwe verhoudingen.”

Alders stopt ermee omdat Wiebes volgens hem gemaakte afspraken aan zijn laars lapt. De minister wil een besluit over de versterking van bijna 1600 woningen in het bevingsgebied uitstellen totdat de risico’s opnieuw in kaart zijn gebracht. Maar er is volgens Wiebes nu ,,reëel zicht op een afnemend bevingsrisico”. Daarmee is ook ,,een herbezinning op de versterkingsoperatie aan de orde”.