Zoekactie naar resten oorlogsvlieger

Militairen van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht zoeken woensdag in het Drentse Ruinerwold naar de resten van een bemanningslid van een Britse bommenwerper die daar in de Tweede Wereldoorlog neerstortte. De zoekactie is opgezet op verzoek van Groot-Brittannië.

De bommenwerper, een Halifax JD314, van de Royal Air Force stortte neer op 29 december 1943 nadat het toestel door een Duitse jachtvlieger was geraakt. Alle zeven bemanningsleden kwamen daardoor om het leven. De lichamen van zes vliegers werden vlak na de crash geborgen en werden in het dorp begraven. Het lichaam van het zevende bemanningslid werd pas later gevonden en is indertijd begraven in de krater die het vliegtuig in het terrein had geslagen.

Vorig jaar werd al eens tevergeefs naar de resten van de militair gezocht. De militairen hopen de actie woensdag binnen een dag af te ronden, maar trekken eventueel nog twee dagen extra uit voor de zoektocht. Ze worden daarbij ondersteund door collega’s van de genie, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en de vliegtuigbergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht.