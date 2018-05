Burgemeester: man met hakbijl had psychose

De man die woensdag met een hakbijl voor onrust zorgde in Schiedam, had vermoedelijk een psychose. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Cor Lamers tegen Radio Rijnmond.

De man riep ‘Allahu akbar’ , maar er was volgens Lamers geen sprake van terroristische motieven. De 26-jarige Syriër woont sinds 2015 bij zijn vader in Schiedam. Hij was volgens Lamers ,,enigszins bekend” bij hulpinstanties, maar niet vanwege grote psychische problemen.

,,Integendeel zelfs. Daarom zagen we deze escalatie ook niet aankomen”, zegt Lamers. ,,Als het iemand is die echt verward is en grote psychische problemen heeft, dan praat je al snel over een GGZ-achtige aanpak en dan is zo iemand best wel op de radar.” De komende dagen wordt nagegaan met welke instantie de man contact heeft gehad.

De man moest door de politie worden neergeschoten, omdat hij agenten aanviel met messen. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Een politiehond raakte gewond en overleed.