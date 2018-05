Burgemeester van Utrecht is beste spreker

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen is de winnaar van de Duidelijketaalprijs 2018. ,,Van Zanen spreekt helder en concreet, verlevendigt zijn verhaal met humor en voorbeelden en structureert zijn uitleg uitstekend”, oordeelt de jury van taalkundigen op initiatief van het Taalcentrum-VU. ,,Een schoolvoorbeeld voor andere burgemeesters.”

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt in een beroepsgroep aan een bekende Nederlander die uitblinkt in taalvaardigheid. Dit keer keek de jury naar burgemeesters van de grootste gemeenten van Nederland. ,,Van Zanen zorgt er met zijn heldere en concrete taal voor dat een groot publiek zijn boodschap begrijpt. De burgemeester vermijdt jargon, is niet dubbelzinnig en gebruikt geen onnodige omhaal van woorden”, aldus de jury.

Op nummer twee eindigde Pauline Krikke (Den Haag), de derde plek is voor Paul Depla (Breda) en op de vierde plaats eindigde Ahmed Marcouch (Arnhem).