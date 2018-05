‘Ingrijpen nodig door slechte betonvloeren’

Naar schatting hebben ,,enkele honderden” gebouwen vloeren die lijken op die van de ingestorte parkeergarage bij het vliegveld van Eindhoven. ,,Bij een klein deel van deze gebouwen zal sprake zijn van risico’s waarbij direct maatregelen nodig zijn”, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Deze gebouwen moeten verstevigd worden of geheel of gedeeltelijk buiten gebruik worden gesteld, aldus de bewindsvrouw. Het gaat om een inventarisatie van een klankbordgroep die is ingesteld door het ministerie. ,,Het algemene beeld van de klankbordgroep is dat de meeste gebouwen met veiligheidsproblemen nu in beeld zijn.”

Er wordt door het ministerie niet landelijk bijgehouden welke gebouwen zijn of worden onderzocht. Toezicht is een zaak van de gemeenten, aldus Ollongren. Het is volgens de wet aan gemeenten en gebouweigenaren om de gebouwen te beoordelen.