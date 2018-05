Mbo’ers worden officieel studenten

Leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan vanaf het schooljaar 2020-2021 student heten. Ze worden nu nog officieel deelnemer genoemd. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) dekt de huidige term de lading niet meer.

,,Jongeren in het mbo zijn net zo goed studenten als al die anderen. Door nu ook in de wet de term deelnemer te veranderen in het woord student doen we aan iedereen recht”, aldus de bewindsvrouw.

De mbo’ers hadden eerder om de wijziging gevraagd. Doordat mbo’ers zich geen student mochten noemen, liepen ze allerlei voordelen mis. Zo kunnen ze bijvoorbeeld vaak niet lid worden van een studentenvereniging en lopen ze studentenkortingen mis. Ook zijn studentenavonden bij sommige cafés niet toegankelijk voor mbo’ers.

Roosmarijn Dam, voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), is in haar nopjes. ,,Dit betekent eindelijk gelijke behandeling van mbo’ers ten opzichte van andere studenten.”