‘Pakkans drankrijder flink afgenomen’

De pakkans voor mensen die met te veel drank achter het stuur kruipen, is de laatste jaren flink gedaald. Waren er in 2012 ruim 27.000 zaken van drankrijders die zich bij justitie moesten melden, vorig jaar waren dat er nog geen 19.000. Dat meldt RTL op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie (OM).

Dat het aantal alcoholcontroles waarbij de politie een verkeersfuik op zet de laatste jaren is afgenomen, is een belangrijke oorzaak, zegt de Nederlandse Politiebond (NPB) in een reactie tegenover RTL. Die controles zouden niet effectief meer zijn omdat weggebruikers elkaar via sociale media waarschuwen waar de politie zo’n fuik heeft opgezet.

,,Als je mensen niet corrigeert, dan gaan ze door”, zegt oud-verkeersofficier Koos Spee tegen de omroep. ,,Zichtbare alcoholcontroles kunnen ook een afschrikwekkende functie hebben. Die kunnen juist heel preventief werken.” Spee vindt de cijfers van het OM zorgwekkend. ,,Het betekent dat er op alle terreinen te weinig gehandhaafd wordt.”