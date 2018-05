Smits en Heebink kanshebbers toneelprijzen

Acteur Eelco Smits is genomineerd voor de Louis d’Or, voor zijn dragende rol als Harry Silver in het toneelstuk Vergeef ons. Hij bevindt zich in gezelschap van Bruno Vanden Broecke (Nico Staelens in PARA) en Steven Van Watermeulen (François in Onderworpen).

Voor de vrouwelijke tegenhanger Theo d’Or is Marieke Heebink genomineerd voor haar rol als Jocaste in het stuk Oedipus. Karina Holla maakt kans op de prijs voor haar vertolking van ‘hoofd’ in ROMP en Alejandra Theus voor haar rol als April Wheeler in Revolutionary Road.

De Louis d’Or en de Theo d’Or zijn de belangrijkste acteerprijzen van Nederland.

De nominaties voor de prijzen voor de beste bijrollen, de Colombina bij de vrouwen en de Arlecchino bij de mannen, staan op naam van Anniek Pheifer (diverse rollen in Gidsland), Maureen Teeuwen (bijrol in Dumas/La Dame/DeSade), Dionne Verwey (Amina in De Blackout van ’77) en Romana Vrede (Marian in The Nation), Michiel Blankwaardt (Max Woiski jr in Woiski vs Woiski), Arnon Grunberg (‘schrijver’ in De Mensheid), Rick Paul van Mulligen (Jago in Othello) en Vanja Rukavina (Damir in The Nation).