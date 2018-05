Stormschade St Eustatius in augustus hersteld

Het herstel van de woningen op Sint Eustatius die vorig jaar door orkanen beschadigd raakten, wordt in augustus afgerond. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

De regering zette in februari het eilandbestuur opzij, omdat dat zijn taak zou hebben verwaarloosd. Sint Eustatius zal dit jaar nog worden bestuurd door regeringscommissaris Mike Franco en diens plaatsvervanger Mervyn Stegers. Aan het eind van het jaar zal worden gekeken of er volgend jaar verkiezingen kunnen plaatsvinden, zei premier Mark Rutte vorige maand.

De commissaris heeft opdracht gegeven een aantal opleidingen op te zetten, om bestuurders voor de toekomst op te leiden en om ,,te bewerkstelligen dat het bestaande politieke patroon wordt doorbroken’’, schrijft Knops.

Er is een flinke klus te klaren op het eiland. Het ambtelijk apparaat moet op de schop, de financiën moeten op orde worden gebracht en het vele regenwater dat Sint Eustatius treft door stormen en orkanen wordt niet goed afgevoerd.

Alle problemen oplossen gaat zeker twee jaar duren, aldus Knops. Sommige knelpunten, zoals de renovatie van het wegennet, is ,,fysiek onmogelijk binnen twee jaar’’ op te lossen.