Transgenders slaan alarm

Organisaties die opkomen voor de belangen van transgenders hebben schoon genoeg van de wachtlijsten voor behandelingen van deze mensen, die zich niet thuisvoelen bij het geslacht dat hun bij de geboorte is toegedicht. Ze willen snelle en doortastende maatregelen van minister Bruno Bruins (Medische Zorg), zorgverzekeraars en het VUmc, het medische centrum in Amsterdam.

,,Wanneer je in Nederland transgenderzorg nodig hebt is behandeling verder weg dan ooit. Het VUmc Genderteam heeft mensen op de wachtlijst laten weten geen inschatting meer te kunnen geven over wanneer hun behandeling start. Dit is het onvermijdelijke besluit nadat in een half jaar tijd de wachtlijst opliep van 52 naar 111 weken”, zeggen Transvisie, Transgender Netwerk Nederland en COC Nederland.

Wachtenden kregen deze week een brief over nog langere wachttijden. De organisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van de mensen op de wachtlijst van het VUmc. Ze ,,sluiten niet uit dat dit de pogingen tot zelfmoord onder deze groep zal doen toenemen”.

De drie organisaties vinden dat niet getalmd moet worden over het oprichten van nog een centrum, het derde na de centra in Amsterdam en Groningen. Bij met name Transvisie komen ook klachten binnen naar aanleiding van een failliet verklaarde kliniek in Schoonhoven, waarvan de patiënten nog lang niet allemaal elders onderdak kunnen, soms terwijl hun behandeling al was begonnen.

Bij het VUmc kunnen jaarlijks negenhonderd mensen worden geholpen, maar op de wachtlijst staan volgens Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie, nu duizend mensen. In Groningen worden jaarlijks circa 150 mensen geholpen.