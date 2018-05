Vrijdag eerste resultaten testvlucht Lelystad

De eerste resultaten van de testvlucht rond vliegprocedures bij Lelystad Airport zijn vrijdag te verwachten. Het gaat om geluidsmetingen en de beleving van omwonenden. Volgens het ministerie van Infrastructuur wordt mede op basis van deze gegevens een evaluatie opgesteld.

Tijdens de zogenoemde belevingsvlucht afgelopen woensdag hebben mensen op veel plaatsen in provincies waar in de toekomst overheen gevlogen wordt, geluisterd en gekeken. Op diverse locaties zijn geluidsmetingen verricht.

Een Boeing 737-800 vloog vanaf eind van de middag urenlang rondjes over een groot deel van het land. Doel van de testvlucht was de omwonenden te laten ervaren welk lawaai de vliegprocedures rond Lelystad opleveren, als daarvandaan vanaf 2020 vakantievluchten vertrekken en aankomen. Het vliegveld in Lelystad moet uitbreiden om Schiphol te ontlasten maar daartegen hebben provincies, gemeenten en inwoners bezwaar.

Het ministerie van Infrastructuur had de ‘belevingsvlucht’ boven zeven provincies georganiseerd. Bij de vlucht zijn alle naderings- en vertrekroutes rond Lelystad Airport gevolgd.