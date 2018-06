Advocaat blij met bevindingen over chroom-6

Advocaat Rob Bedaux, die opkomt voor de belangen van oud-Defensiemedewerkers, is blij met de uitkomsten van het onderzoek naar de manier waarop Defensie omging met chroom-6. Het helpt volgens hem ,,enorm” in de rechtszaak die hij over deze kwestie tegen de Staat voert namens ongeveer 125 mensen die op de zogeheten POMS-sites van Defensie werkten met de gevaarlijke stof of in de buurt daarvan.

Overduidelijk was volgens de raadsman al dat Defensie al heel lang wist dat chroom-6 schadelijk was. ,,Erger was dat ze de werknemers hiervoor niet waarschuwden. En dat is nu aangetoond”, zei Bedaux vrijdag in reactie op uitgelekt nieuws over het RIVM-rapport.

Volgens de raadsman zijn zeker honderd mensen gestorven door ziektes die waren ontstaan door blootstelling aan chroom-6. Ook mensen die niet zelf met de stof in aanraking kwamen, liepen gevaar. ,,Het spul lag gewoon op de grond en kwam via de lucht en de airconditioning ook in andere ruimtes terecht.” Bedaux wil dat het eenvoudiger wordt voor betrokkenen of nabestaanden om een schadevergoeding te krijgen en ook dat meer mensen hiervoor in aanmerking komen. ,,Het gaat ook om angstschade. Velen zijn bang dat ze alsnog ziek worden.”

Bedaux verwacht dat de zaak binnen een paar maanden voor het gerechtshof in Den Bosch komt.