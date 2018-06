Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Drenthe en Overijssel wegens kans op zware onweersbuien. Hierbij is er kans op veel neerslag (50 millimeter of meer), hagel en windstoten.

Eerder was ook code oranje afgegeven voor de provincie Groningen, maar dat is aan het eind van de middag afgeschaald naar code geel. Ook in Gelderland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied is code geel van kracht, omdat daar enkele pittige onweersbuien kunnen ontstaan.