Holleeder: nooit moordopdrachten gegeven

,,Eén ding heb ik niet gedaan in mijn leven en dat is opdracht geven voor liquidaties. Daar zit ik hier voor. En dat heb ik niet gedaan.” Dat zei Willem Holleeder vrijdag tijdens de behandeling van het dossier rond de moord op Cor van Hout en Robert ter Haak. Volgens Holleeder zit John Mieremet (zelf geliquideerd in 2005) achter die moorden.

Van Hout (45) werd op 23 januari 2003 doodgeschoten in het centrum van Amstelveen. Ook zijn lunchpartner Robert ter Haak (36) werd geraakt. Het tweetal werd beschoten met een machinegeweer, door de passagier achterop een motorfiets. Van Hout stierf ter plekke, Ter Haak (36) bezweek ruim twee weken later aan zijn verwondingen. De uitvoerders van de dubbele liquidatie zijn tot dusver niet gepakt. Verdenkingen tegen onder meer Jesse R. en Fred R. hebben niet geleid tot strafvervolging.

Holleeder staat terecht op verdenking van betrokkenheid bij onder meer vijf moorden. De dubbele liquidatie in Amstelveen is de eerste zaak die de rechtbank in het monsterproces bespreekt. Cor van Hout was in 1983 samen met Holleeder (en enkele anderen) verantwoordelijk voor de ontvoering van biermagnaat Heineken.

In de jaren negentig kreeg het tweetal ruzie. Holleeder zou daarop voor het kamp van de rivaliserende criminelen John Mieremet en Sam Klepper hebben gekozen. Klepper is in oktober 2000 geliquideerd.

In de verdediging van Holleeder in het huidige proces is Mieremet een centrale figuur geworden. Veel van wat justitie aan Holleeder toeschrijft, moet volgens de verdachte op conto van Mieremet worden geschreven. Mieremet zou ook pogingen hebben ondernomen om Holleeder zelf te elimineren. Volgens Holleeder vormde Mieremet de top van de Nederlandse onderwereld.