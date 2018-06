In Turkije zitten zeker vijf Nederlanders vast op verdenking van terrorisme. Het gaat om vier mannen en een vrouw die worden verdacht van lidmaatschap van de terreurgroep Islamitische Staat.

Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving door Nieuwsuur. Ook in Irak zit in een Nederlander in de gevangenis. Hij is daar tot acht jaar celstraf veroordeeld voor terrorisme.