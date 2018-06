Ook Arnhem verbiedt Pegida-bbq voor moskee

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil niet dat anti-islambeweging Pegida volgende week dinsdag voor de deur van de Ayasofya-moskee in die stad een barbecue houdt. Volgens Marcouch is de Sonsbeeksingel, waaraan de moskee is gevestigd, daarvoor te smal en te druk. Pegida is welkom op het plein voor het stadhuis, maar dat wil de organisatie zelf niet, aldus een woordvoerster van de burgemeester.

Pegida wil tijdens het avondgebed en de ramadan in vijf gemeenten demonstratief het voor moslims verboden varkensvlees roosteren. Arnhem is na Utrecht en Gouda de derde stad waar Pegida niet welkom is op de door hen gewenste plek. In Rotterdam mag de beweging donderdag wel voor de Laleli-moskee gaan staan. Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil ze het recht op demonstratie niet ontzeggen. Den Haag, waar Pegida vrijdag 8 juni wil neerstrijken, heeft nog geen besluit genomen.

Pegida heeft voor maandag inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend bij de gemeente Utrecht, op een andere plek dan die eerder is verboden. Daarover is nog niet beslist.