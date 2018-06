Pegida spant kort geding aan tegen Utrecht

Pegida heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Utrecht. Dat heeft de anti-islambeweging vrijdagavond bekendgemaakt. Ze vecht een besluit van de gemeente aan die een tweede aanvraag voor een barbecue bij een moskee had verboden.

De groep had maandag speklapjes willen braden op de stoep van de Sayidina Ibrahim-moskee in Kanaleneiland. Burgemeester Jan van Zanen vindt dit, in overleg met de politie en justitie, onverantwoord. Al eerder stak hij een stokje voor eenzelfde protestbijeenkomst bij de Ulu-moskee in Lombok. Pegida mocht daar wel verzamelen op een busbaan in de buurt, maar mocht geen barbecues en vlees meenemen.