Regio Groningen wil snel om tafel met Wiebes

Tien Groningse gemeenten en de provincie willen zo snel mogelijk met minister Eric Wiebes van Economische Zaken om de tafel zitten. De regio is bezorgd over de voortgang van het versterken van huizen en wil een betekenisvolle positie in de besluitvorming ,,over onze eigen provincie”.

De provincie en gemeenten laten in een brandbrief weten dat het nieuws over het opstappen van Nationaal Co√∂rdinator Groningen Hans Alders als een ,,mokerslag” is ingeslagen. Hij stopt naar aanleiding van het besluit van Wiebes om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken.

Dat heeft ertoe geleid ,,dat inwoners van vele dorpen, die in de wetenschap verkeren dat zij in een onveilig huis wonen, nog langer in onzekerheid verkeren. Wij vinden dat onacceptabel, en zeer schadelijk voor het vertrouwen in de overheid”, stelt de regio.