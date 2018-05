Ruim tweeduizend uitgenodigde vluchtelingen

Nederland heeft vorig jaar meer zogenoemde uitgenodigde vluchtelingen opgenomen. Dit aantal steeg van 695 in 2016 naar 2265 in 2017. Dat meldt het CBS op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Veel van deze vluchtelingen konden zich in Nederland vestigen in het kader van de EU-Turkijeverklaring uit maart 2016. Deze verklaring stelt dat voor elke Syriër die van Griekenland naar Turkije wordt teruggestuurd er een andere Syriër vanuit Turkije in de EU wordt opgenomen.

Sinds de jaren vijftig nodigt Nederland vluchtelingen uit om zich hier te vestigen in het kader van het hervestigingsbeleid. Het gaat om vluchtelingen in kampen in hun eigen land of in buurlanden, die daar niet veilig zijn maar niet naar huis terug kunnen. Uitgenodigde vluchtelingen krijgen in Nederland direct een verblijfsvergunning. Ze hoeven niet de gebruikelijke asielprocedure door te lopen en worden daarom ook niet meegeteld in de statistieken over asielzoekers.

In totaal 96 procent van de uitgenodigde vluchtelingen in 2017 kwam uit Syrië.