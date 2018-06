Rutte ziet nog geen handelsoorlog met VS

Volgens premier Mark Rutte is er nog geen handelsoorlog tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Maar er is volgens hem wel sprake van een ,,ernstig conflict” nu de Amerikanen importheffingen hebben ingesteld op Europees staal en aluminium.

Hij vindt het ,,zeer teleurstellend” dat Washington deze stap heeft gezet. ,,Ik ben ook boos. Dit is schadelijk voor het wereldhandelssysteem.”

De premier vindt het terecht dat de Europese Commissie tegenmaatregelen heeft genomen. ,,Wij hebben hier grote belangen te verdedigen.” Brussel neemt juridische stappen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en zal op een aantal Amerikaanse producten heffingen instellen.

De ruzie betekent niet dat de tactische en strategische relatie met de VS moet worden herzien, aldus Rutte. ,,De transatlantische band is van groot belang.” Volgens hem is het besluit schadelijk voor de Amerikanen. ,,Zo’n actie is niet in het belang van de Verenigde Staten zelf.”