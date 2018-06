Woningen ontruimd na plofkraak

In Leeuwarden zijn de bewoners van een onbekend aantal woningen uit hun huis gehaald na een plofkraak. Hun onderkomens hebben grote schade opgelopen.

De plofkraak was bij een pinautomaat in een gebouw aan de Lieuwenburg in de Friese hoofdstad. Volgens de politie is hierbij veel schade aangericht. De omgeving van de woningen is afgezet omdat de politie houdt er rekening mee houdt dat er nog explosieven aanwezig kunnen zijn. Voor het onderzoek daarnaar is de EOD ingeschakeld.

De politie zoekt met man en macht naar de daders. Die zijn op een scooter gevlucht. Of er geld is buitgemaakt, is nog niet duidelijk.