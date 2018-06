Zeker 5 á 10 miljoen euro schade door noodweer

De felle hoos- en onweersbuien van de laatste dagen in een groot deel van Nederland hebben voor tussen de vijf en tien miljoen euro schade aangericht aan woonhuizen. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van een eerste prognose. De buien gingen vaak gepaard met hagel en harde windstoten.

,,De daadwerkelijke schade ligt veel hoger want schade aan auto’s en andere voertuigen, bedrijven overheidseigendommen en de landbouwsector zitten niet in dit eerste raambedrag”, aldus het verbond. ,,Bij de meeste schadeclaims gaat het om ondergelopen kelders en woongedeelten, maar felle rukwinden bliezen ook schuttingen omver en hagel en rondvliegende takken zorgden ook voor schade aan opstal.”

Blikseminslag veroorzaakte een aantal branden. De stichting Salvage, die namens de Nederlandse schadeverzekeraars eerste hulp biedt bij woningbranden en woningschades na noodweer, moest tijdens de hevigste buien afgelopen dinsdag liefst zeventig keer in actie komen nadat huizen flinke waterschades hadden opgelopen en, al dan niet tijdelijk, onbewoonbaar waren.

Het KNMI stelde afgelopen week meerdere keren de codes geel (wees alert op gevaarlijk weer) en oranje (grote kans op gevaarlijk of extreem weer) in. Eerst teisterde het noodweer Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, later gold code oranje voor (vrijwel) het hele land en donderdag kregen vooral het noorden en noordwesten ervan langs.