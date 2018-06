Bij een steekpartij in een woning in Apeldoorn is een dode gevallen. Het incident was bij een huis aan de Deventerstraat, meldt de politie.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden. De toedracht van de steekpartij is niet bekend, de politie doet daar nog onderzoek naar.