Dronken vader met kids in auto van weg geplukt

De politie heeft een dronken vader die slingerend met zijn twee kinderen over de provinciale weg N337 in Overijssel van de weg gehaald. De 36-jarige Zwollenaar moest zaterdag mee naar het bureau om te blazen. Daar bleek hij ruim drie keer zo veel gedronken te hebben als is toegestaan. Zijn rijbewijs moest hij direct inleveren. Binnenkort moet hij voor de rechter komen.

De Raad voor de Kinderbescherming wordt ook ingelicht vanwege het feit dat zijn kinderen in de auto zaten, stelt de politie op Facebook.