Keerzijde van onze welvaartsmaatschappij: 1 op de 3 ouders ervaart een te hoge druk

Wat is de keerzijde van de welvaartsmedaille voor gezinnen? Dat is de vraag die centraal staat in de deze week verschenen documentaire ‘Ticket to the tropics’ van BV Familie en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Een op de drie ouders ervaart een te hoge druk, zo blijkt uit onderzoek. Hoe kunnen we deze druk verminderen?

Deze week is voor het eerst de Week van de Ouders gelanceerd. BV Familie en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid willen hiermee het gesprek over de stress en druk die gezinnen ervaren, op gang brengen. We hebben het vaak gekscherend over de ‘tropenjaren’ en over hoeveel ballen we wel niet in de lucht moeten houden. Dat heeft echter gevolgen op ouders én kinderen.

Marissa, moeder van vier kinderen en fulltime werkzaam in de zorg, weet alles van die ballen af. “Het was wel een verrassing toen ik op mijn 42ste nog een tweeling kreeg. Het krijgen van vier kinderen was niet helemaal de bedoeling.” Ze staat er dubbel in. “Aan de ene kant hebben mijn man en ik hier zelf voor gekozen; ook is het onze eigen keuze om allebei fulltime te werken. Aan de andere kant herken ik wel dat je als moeder de extra stress er gratis bij krijgt.”

Uitputtingsslag

Voor Marissa begon dat al toen ze haar eerste kind kreeg. “Ik kreeg regelmatig de vraag: blijf jij vier dagen werken? Inmiddels heb ik vier kinderen en werk ik nog steeds fulltime. Mensen vraag zich vaak af hoe ik het allemaal red. Mijn man wordt dat nooit gevraagd. Met die vraag gaan we er al vanuit dat het een uitputtingsslag is. Tuurlijk heb ik momenten dat ik denk: hoe ga ik dit oplossen en krijgt iedereen wel genoeg aandacht?”

Marissa vindt dat er in Nederland te weinig steun is voor vrouwen die willen blijven werken en kinderen hebben die naar school gaan. “Waar ik stress van krijg, is dat mijn kinderen straks door een verhuizing naar een nieuwe school gaan. Daar hebben ze een continu rooster en zijn ze dus om twee uur ‘s middags vrij. Hoe gaan we dat oplossen? Daarnaast vindt in Nederland alles tussen negen uur ‘s ochtends en vijf uur ’s middags plaats. Waarom zijn er geen avondconsulten bij het consultatiebureau?”

“Mijn hoofd zit altijd vol met to-do dingen”

Ook ervaart Marissa stress als er iets niet loopt zoals ze het had gepland. “De crèche neemt geen ziek kind aan. Hoe moet je dat dan regelen?” Het feit dat je aan alle vier je kinderen aandacht wilt geven in combinatie met een pittige baan vraagt van Marissa om alert te blijven. “Mijn hoofd zit altijd vol met to-do dingen. Daarbij is een tweeling krijgen na je veertigste een stuk zwaarder.”

In de documentaire, waarin opa’s, oma’s, ouders en kinderen aan het woord zijn over hoe ze zich écht voelen, deelt een opa dat hij niet zou willen ruilen met zijn kinderen. Marissa: “Soms vraag ik me af of we wel goed bezig zijn met z’n allen. Er zijn ouders die er echt aan onderdoor gaan. Er is maatschappelijk wel degelijk iets aan de hand. Ik heb de mazzel dat ik veel energie heb, maar uiteindelijk ga ook ik over mijn grenzen heen.”

