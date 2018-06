Laatste aflevering Utopia trekt veel kijkers

De laatste aflevering van de eerste reeks van Utopia heeft vrijdagavond behoorlijk wat kijkers getrokken. In totaal 645.000 mensen zagen hoe ondernemer Ivan werd gekozen tot winnaar van het realityprogramma van SBS6. Dat was goed voor de elfde plaats in de top 25, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Naar de eerste aflevering van Utopia, op oudejaarsavond 2013, keken anderhalf miljoen kijkers. Daarna werd het programma steeds trouw gevolgd door zo’n half miljoen mensen. De duizendste aflevering trok 605.000 kijkers. Met het einde in zicht nam het aantal kijkers weer wat toe.

Deze week gingen de opnames van Utopia 2 van start.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was vrijdagavond het best bekeken programma met 1,5 miljoen kijkers.