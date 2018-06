Clown valt kinderen lastig bij speelplaats

Een als clown verklede man heeft zondagmiddag een aantal kinderen op een speelplaats in Arnhem lastiggevallen. Nadat ouders dat aan de politie hadden gemeld is er door agenten en brandweermensen gezocht naar de clown, maar hij werd, na een zoektocht van ruim een uur, niet gevonden. De brandweer zette een drone en warmtedetectie-apparatuur in bij de zoekactie.

Volgens de politie hebben kinderen zich bedreigd gevoeld. Dagblad De Gelderlander citeert ouders van kinderen die beweren dat de clown, die gekleed ging in een opvallend rood en zwart geruit pak, messen bij zich had. De politie wil die lezing niet bevestigen.

Ook ontkent de politie dat de clown al eens op deze plaats kinderen lastig heeft gevallen. Volgens een woordvoerder is er wel een eerdere aangifte geweest, maar vertoont die geen gelijkenis met het incident van zondag.