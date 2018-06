Reizigers KLM getroffen door sluiting Hamburg

Enkele honderden reizigers die zondag met een vlucht van luchtvaartmaatschappij KLM naar de Duitse stad Hamburg hoopten te reizen, kwamen tijdelijk vast te zitten op Schiphol. Door een stroomstoring op het vliegveld van de Noord-Duitse stad zijn twee geplande vluchten van de KLM geannuleerd. Ook een vlucht van de Duitse maatschappij Germanwings kan niet doorgaan.

Volgens de KLM gaat het om een vlucht in de middag en een op zondagavond. Reizigers kunnen kiezen te worden omgeboekt op een andere vlucht of hun reis te vervolgen via het spoor. Twee vluchten die al onderweg waren naar Hamburg zijn uitgeweken naar de luchthaven van Bremen. Zowel in Hamburg als Bremen staan mensen klaar om de reizigers bij te staan, meldt de KLM.

De luchthaven van Hamburg zal het vliegverkeer zondag niet meer hervatten. Vliegtuigen kunnen door een stroomstoring uit veiligheidsoverwegingen niet meer opstijgen of landen. De storing zorgde voor grote overlast op het vijfde vliegveld van Duitsland, die op zondagen gemiddeld tweehonderd vluchten verwerkt.