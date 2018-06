Veel animo voor Heiligdomsvaart Maastricht

De animo voor de Heiligdomsvaart in Maastricht de afgelopen tien dagen was groot. De Heiligdomsvaart is een uit de middeleeuwen stammende bedevaart die eens in de zeven jaar gehouden wordt naar het graf van de Heilige Servaas. De bezoekersaantallen dit jaar liggen volgens een woordvoerder ergens rond die van de vorige Heiligdomsvaart in 2011: om en nabij de 175.000.

De tweede en laatste ommegang door het stadshart van Maastricht, gadegeslagen door 75.000 mensen, sloot zondag deze 55e Heiligdomsvaart af. Deze ommegang was daarmee iets drukker als die van een week geleden, toen nogal wat mensen wegbleven in verband met de voorspelde regen.

De afgelopen tien dagen werd in Maastricht in het kader van de Heiligdomsvaart een scala van dagelijkse festiviteiten georganiseerd rond culturele en religieuze thema’s. Veel van deze druk bezochte activiteiten waren uitverkocht. ,,Het was volle bak”, zei een woordvoerder van de organisatie zondag.

Hij noemde het opvallend hoeveel jongeren deelnamen aan activiteiten. Het ging daarbij onder meer om koren, concerten, missen en lezingen. ,,Hartverwarmend”, aldus de woordvoerder.

Tijdens de Heiligdomsvaart zondag werd de 66-jarige Joseph Goumans uit Maastricht benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. Dat is een hoge kerkelijke erkenning voor leken, toegekend door Paus Franciscus. Goumans werd geridderd door Mgr. Bert van Megen, ooit kapelaan in Maastricht, en nu apostolisch nuntius en aartsbisschop van Soedan en Eritrea. Van Megen was vanwege de Heiligdomsvaart naar Maastricht gekomen.

Goumans, in zijn dagelijks leven advocaat, is voorzitter van de Vereniging van het Graf van Sint Servaas. Deze vereniging organiseert om de zeven jaar de Heiligdomsvaart.

,,Goumans heeft de onderscheiding meer dan verdiend”, aldus de woordvoerder. ,,Hij heeft inmiddels twee keer een Heiligdomsvaart neergezet die klinkt als een klok.”