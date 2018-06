Bij een verkeersruzie die uitmondde in een gevecht zijn in Etten-Leur een vrouw (51) en man (23) gewond geraakt. Bij de vechtpartij waren nog meer mensen betrokken. Het incident vond zaterdagavond laat plaats in de Cellostraat.

De vrouw is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld, de man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd vanwege een steekwond. De politie stelt een onderzoek in naar de vechtpartij en heeft diverse getuigen gesproken.