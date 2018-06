WNF-Rangers halen 4,5 ton op voor tijgers

De actie Team Tijger georganiseerd door de Rangers-jongerenorganisatie van het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft 452.210 euro opgebracht. WNF-jeugdambassadeur Niek Roozen en enkele anderen maakten het bedrag bekend in Amsterdam.

Duizenden scholieren en scholen kwamen de afgelopen maanden in actie om geld in te zamelen om het aantal tijgers wereldwijd te verdubbelen. Het aantal tijgers is volgens het WNF in 100 jaar tijd met 97 procent afgenomen. Tegenwoordig leven er 3900 tijgers in het wild. Belangrijkste oorzaken van die afname zijn onder meer stroperij en ontbossing.

WNF wil met de opbrengst zoveel mogelijk leefgebieden van tijgers beschermen en met elkaar verbinden. Ook wordt er hard gewerkt aan het stoppen van de illegale handel in tijgerproducten. Daarnaast worden er nieuwe bossen aangeplant en worden mensen opgeleid die stropers moeten opsporen.

De natuurbeschermingsorganisatie heeft de doelstelling om in 2022 (het Chinese Jaar van de Tijger) het aantal tijgers in het wild te verdubbelen.

,,Wauw, dit is echt zó gaaf. Iedereen heeft onwijs hard gewerkt voor dit resultaat. Ik ben trots op ons allemaal!”, zei Niek Roozen toen het eindbedrag werd onthuld. WNF-directeur Kirsten Schuijt was vooral dankbaar: ,,Het is toch fantastisch om zoveel jongeren in actie te zien voor dit iconische dier. En wat een prachtig bedrag; hier gaat WNF wereldwijd nóg meer verschil mee maken!”