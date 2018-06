Dode door schietpartij Oss

Bij een schietpartij in het Brabantse Oss is in de nacht van zondag op maandag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed op straat aan zijn verwondingen toen de hulpdiensten ter plekke waren, meldt de politie.

Het schietincident had plaats op de Hoogheuvelstraat. De omgeving is afgezet. Hulpverleners probeerden de man nog te reanimeren en ook een traumahelikopter werd ingezet.

De politie heeft niemand aangehouden en spreekt met omwonenden. ,,We hebben een vermoeden om wie het gaat, maar moeten dit via formele processen nog vaststellen”, aldus de politie.