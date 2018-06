Leefbaar R’dam: uitsluiting is huichelachtig

Leefbaar Rotterdam is verbijsterd over het feit dat de VVD met linkse partijen een coalitie wil vormen. Voorman Joost Eerdmans hekelt GroenLinks dat categorisch weigerde met Leefbaar te praten over een coalitie. ,,Het is werkelijk de schaamte voorbij en huichelachtig om ons uit te sluiten.” Leefbaar is met 11 zetels met straatlengte de grootste partij in de havenstad.

Ook vindt Eerdmans dat de Rotterdamse VVD slappe knieën heeft. Deze partij liet Leefbaar vallen omdat het vreesde dat er een linkse minderheidscoalitie zou komen met gedoogsteun van islamitische partijen als DENK en Nida. Volgens Eerdmans was die links-islamitische gedoogcoalitie er echter nooit gekomen omdat landelijke partijleiders van de linkse partijen daartegen waren.

Zondag maakten VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en ChristenUnie/SGP bekend samen een college te willen vormen. Die coalitie leunt met 23 zetels op de kleinst mogelijk meerderheid.