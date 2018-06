LSVb: minister heeft half werk afgeleverd

De visie van minister Ingrid van Engelshoven op internationalisering van het onderwijs heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) teleurgesteld. ,,Ze heeft half werk geleverd. Van Engelshoven zegt oog te hebben voor de keerzijden van verengelsing maar echte maatregelen durft ze niet te nemen”, reageert voorzitter Tariq Sewbaransingh. De LSVb gaat ervan uit dat de Tweede Kamer haar bijstuurt.

Van Engelshoven wil internationalisering aanmoedigen omdat de Nederlandse kenniseconomie, de wetenschap en de studenten er beter van worden. De onderwijsminister stelt als voorwaarde dat het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet worden verdrongen.

Nu al is driekwart van de masteropleidingen Engelstalig. De studentenbond wil dat een landelijke commissie gaat toetsen of de toegankelijk van het onderwijs in gevaar komt als een opleiding verengelst. ,,Het probleem is dat verengelsing voor een deel ook een verdienmodel is. Wij willen een actieve marktmeester die checkt of verengelsing om de juiste redenen gebeurd.”