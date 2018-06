Prins: Den Haag prima stad voor Invictus Games

Nadat vorige week al uitlekte dat de Invictus Games in 2020 naar Nederland komen, heeft Kensington Palace dat maandag officieel bevestigd. ,,Het doet mij plezier mee te delen dat Den Haag de uitdaging aangaat om de vijfde Invictus Games te organiseren”, zegt de Britse prins Harry, de hertog van Sussex.

,,Honderden vrouwen en mannen zullen door de spelen in de stad worden gemotiveerd om beter te herstellen van hun fysieke en mentale verwondingen”, aldus de prins. De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor (oud-)militairen die ondanks hun handicap op hoog niveau sporten. Het is een initiatief van prins Harry en hij is ook de beschermheer.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke zegt ,,geweldig trots” te zijn. ,,Ik weet zeker dat deze veteranen zich in de internationale stad van vrede en recht thuis zullen voelen. Wij als Den Haag zullen hen in ieder geval met open armen ontvangen. Ik dank de hertog van Sussex en zijn organisatie voor het vertrouwen in Den Haag.”