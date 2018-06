Wiebes naar Groningen voor overleg

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is maandagmiddag in Groningen voor overleg met provincie en bestuurders. Die hadden vrijdag in een brief de minister opgeroepen om te komen praten.

Volgens een woordvoerder van de bewindsman wordt gesproken over onder meer het opstappen van Hans Alders, de Nationaal Coƶrdinator Groningen, en de versterkingsoperatie. Alders stapte vorige week op omdat hij niet kan leven met het besluit van Wiebes om de versterking van 1600 huizen tijdelijk stil te leggen.

Het overleg begint om 16.30 in het Provinciehuis.