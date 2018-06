1,2 miljoen kijkers zien Oranje gelijk spelen

De oefenwedstrijd tussen Italië en Nederland in Turijn is maandagavond door ruim 1,2 miljoen mensen op tv bekeken. Zij zagen hoe Oranje door een treffer in de 88e minuut een nederlaag kon afwenden (1-1).

Het betrof de vierde oefenwedstrijd van Oranje onder leiding van trainer Ronald Koeman. Hierin werd een keer gewonnen, een keer verloren en twee keer gelijk gespeeld. Na de zomer start de kwalificatiereeks waarin het Nederlands elftal zich moet plaatsen voor het EK in 2020.

Zowel Italië als Nederland heeft zich niet geplaatst voor het WK dat over anderhalve week begint in Rusland.

De voetbalwedstrijd tussen Italië en Nederland was na het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 1,3 miljoen kijkers) het op een na best bekeken programma. Daarna volgde Spoorloos Extra met ruim 1 miljoen kijkers.