Amstelveen: krakers We Are Here moeten weg

De ongedocumenteerde vluchtelingen van actiegroep We Are Here mogen niet in het door hen gekraakte pand in Amstelveen blijven. Locoburgemeester Herbert Raat heeft dat dinsdagochtend aan ze verteld tijdens een bezoek aan de plek waar ze zijn neergestreken aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan. ,,Wij willen dit niet in Amstelveen, we willen dat ze weggaan”, zegt Raat.

Volgens hem gaat de eigenaar van het gebouw, die er appartementen in wil maken, aangifte doen van de kraak. De locoburgemeester heeft in de middag contact met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) over wat er moet gebeuren als de groep niet uit zichzelf weggaat.

De ongeveer zestig krakers moesten maandag huizen in de Amsterdamse Rudolf Dieselstraat verlaten. ,,Wij hopen wat tijd te krijgen om aan onze procedures te werken en om in dialoog te treden met de gemeente over een oplossing voor onze situatie”, meldde de groep dinsdagochtend in een persbericht. Ze verklaarden dat ze naar Amstelveen zijn uitgeweken omdat nachtopvang niet voor hen beschikbaar zou zijn.