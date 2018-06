‘Benelux niet sexy, wel praktisch’

,,Wat de Benelux doet is niet altijd heel zichtbaar of sexy, maar wel heel praktisch.’’ Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok prees dinsdag het samenwerkingsverband tussen Nederland, België en Luxemburg bij de viering van de zestigste verjaardag in kunstencentrum Bozar in Brussel.

Vrij verkeer van personen, grip op rondreizende motorbendes door politiesamenwerking, automatische erkenning van diploma’s, makkelijk werken over de grens en digitale vrachtbrieven noemde Blok als ,,concrete maatregelen die echt verschil maken.’’ De grootste verworvenheid van de Benelux is volgens hem ,,het voorbeeld dat we zijn voor heel praktische samenwerking in de EU. In de rest van Europa wordt er met ontzag naar gekeken. Iets om te koesteren.’’

Voor koning Willem-Alexander, zijn Belgische ambtgenoot Filip en groothertog Henri van Luxemburg was een feestelijk programma georganiseerd. ,,Door de aanwezigheid van de drie staatshoofden wordt natuurlijk onderstreept hoe belangrijk de drie landen deze samenwerking vinden en hoe trots we erop zijn’’, zei Blok.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders kreeg de lachers op zijn hand toen hij zei dat België zal proberen de eer van de Benelux hoog te houden tijdens het WK voetbal. Nederland en Luxemburg zijn niet van de partij op het WK in Rusland, maar de Rode Duivels wel.