‘Coalitie met Leefbaar R’dam onhaalbare kaart’

GroenLinks heeft in Rotterdam categorisch geweigerd in een coalitie te stappen met VVD, Leefbaar Rotterdam en D66. De linkse partij vreest het te rechtse karakter van zo’n college. Een ‘middencoalitie’ met als extra partij PvdA, waarbij rechts en links nagenoeg in evenwicht waren, was een brug te ver voor de PvdA. Die partij wilde per se niet met Leefbaar in zee.

Dat blijkt uit de toelichting die formateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duisenberg gaven over de coalitieonderhandelingen in Rotterdam. Zondag maakten zij bekend dat Leefbaar als grootste partij niet gaat meebesturen. Er komt een coalitie met VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie/SGP die met 23 zetels de kleinst mogelijke meerderheid heeft.

Het duo heeft de afgelopen weken met ,,trekken en heel veel duwen” geprobeerd een coalitie te smeden met Leefbaar Rotterdam. Dat is niet gelukt, constateren de informateurs teleurgesteld, die onderstrepen dat er inhoudelijk geen grote barrières tussen de partijen zaten.

,,Puur uit politieke motieven is er geen coalitie gekomen. Die polarisatie is niet goed voor Rotterdam”, zegt Rosenmöller. Hij roept de partijen op vooral niet op een dichtgetimmerd coalitieakkoord te blijven zitten, maar ook de ideeën van Leefbaar en linkse oppositiepartijen als Nida en DENK mee te nemen in de besluitvorming.