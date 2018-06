Den Haag verbiedt Pegida-barbecue bij moskee

Anti-islamgroep Pegida mag van de Haagse burgemeester Pauline Krikke vrijdag geen demonstratieve barbecue houden voor de deur van de As-Soennah moskee.

,,Dit zou kunnen leiden tot ernstige verstoringen van de openbare orde. De aankondiging van de demonstratie heeft de afgelopen dagen geleid tot een sfeer van confrontatie en provocatie”, zo staat in een verklaring.

Pegida mag van Krikke wel demonstreren op de Koekamp, dichtbij het Haagse Malieveld. ,,Demonstreren is een grondrecht dat we in Den Haag hoog achten.” Maandag verbood de rechter in Utrecht een vergelijkbare barbecue van Pegida op de stoep van een moskee in Kanaleneiland.