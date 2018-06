Kamer wil nieuw onderzoek bekostiging moskeeën

Er moet een nieuw, onafhankelijk onderzoek komen naar buitenlandse financiering van religieuze organisaties in Nederland. Dat is de wens van een brede meerderheid in de Tweede Kamer.

De partijen scharen zich achter het voorstel van D66 en de ChristenUnie, omdat ze vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aan een vorig onderzoek onvoldoende meewerkte.

Het voorstel gaat vooral over de financiering van moskeeën uit zogenoemde onvrije landen. Nieuwsuur en NRC onthulden in april dat sommige moskeeën financiering krijgen uit landen als Koeweit en Saudi-Arabië. Met die financiering zouden radicale versies van de islam naar Nederland worden geëxporteerd. Het ministerie beschikte over deze informatie, maar die belandde niet bij de uitvoerders van het eerdere onderzoek.