Koning naar viering 60 jaar Benelux

Koning Willem-Alexander is dinsdag in Brussel om samen met koning Filip van België en groothertog Henri van Luxemburg het zestigjarige bestaan van de Benelux te vieren. Het thema van de dag is ‘Een jonge en groene Benelux’.

Na een lunch in het Koninklijk Paleis gaat het gezelschap naar het Huis van de Benelux, een stukje verderop. Daar wordt de nieuwe naam van het gebouw onthuld en worden geschenken uitgewisseld. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is daarbij.

Vervolgens poseren de staatshoofden op de Kunstberg voor een foto met de stad als achtergrond. Daarna praten ze in kunstencentrum Bozar met jongeren uit de drie landen. Een ,,plechtige’’ viering met toespraken, de presentatie van een duurzame school en een heuse Benelux-song sluiten de bijeenkomst af.

Een gepland topoverleg in de ochtend van de Benelux-premiers Charles Michel, Mark Rutte en Xavier Bettel is uitgesteld omdat de Belgische minister-president Michel naar de begrafenis gaat van de twee agenten die vorige week dinsdag in Luik bij een aanslag om het leven kwamen.