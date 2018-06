Krakers We Are Here overnachten in Amstelveen

De ongedocumenteerde vluchtelingen van actiegroep We Are Here hebben de nacht van maandag op dinsdag doorgebracht in een leeg pand aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan in Amstelveen. ,,Wij hopen wat tijd te krijgen om aan onze procedures te werken en om in dialoog te treden met de gemeente over een oplossing voor onze situatie”, zo meldt de groep in een persbericht.

De ongeveer zestig krakers moesten maandag huizen in de Amsterdamse Rudolf Dieselstraat verlaten. Nadat ze de panden hadden verlaten, werden de ramen en deuren door woningcorporatie Ymere dichtgetimmerd. Een woordvoerder van de actiegroep zei maandagmiddag nog geen plan te hebben waar de groep de nacht door zou brengen.

Volgens de groep moest naar het pand in Amstelveen worden uitgeweken omdat nachtopvang niet beschikbaar is voor hen.