Onderzoek: meer bijziendheid kind door tablet

Het Erasmus MC constateert dat het gebruik van tablet of smartphone leidt tot meer bijziendheid bij Rotterdamse kinderen van dertien jaar oud. Een kwart van de kinderen in die leeftijdsgroep is bijziend, blijkt uit onderzoek onder duizenden kinderen, zo bevestigt een woordvoerder van het Erasmus MC berichtgeving hierover door de NOS.

De kinderen worden al jaren gevolgd. Op zesjarige leeftijd had 2,5 procent in die groep kinderen problemen met scherp zien in de verte. De problemen nemen sindsdien toe. Smartphones en tablets zijn daarvan de oorzaak. Langdurig kijken naar voorwerpen dichtbij is niet goed voor de ogen.

De onderzoekers veronderstellen dat de cijfers onder Rotterdamse kinderen ook gelden in de rest van Nederland.

Om problemen te voorkomen zouden kinderen minder lang achter de schermpjes moeten zitten, zo adviseert het Erasmus MC.