Opnieuw staking in het streekvervoer

De estafettestakingen in het openbaar vervoer treffen dinsdag reizigers in Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland.

Onder meer in het noorden van Zuid-Holland (Arriva), het midden van Overijssel (Syntus) en in de regio IJsselmond (Connexxion) rijdt het ov niet of nauwelijks en moeten reizigers uitkijken naar andere middelen van vervoer. In Flevoland rijden bussen van Arriva niet uit vanuit Lelystad.

De chauffeurs in het streekvervoer leggen het werk neer voor een betere cao. Die geldt voor 12.000 werknemers. De bonden kiezen voor de estafettestakingen steeds voor andere steden en regio’s.