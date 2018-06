Rechter verbiedt demonstratie Pegida Utrecht

De voorzieningenrechter in Utrecht heeft maandag in een kort geding de demonstratie van Pegida op de stoep van de Sayidina Ibrahim-moskee in Kanaleneiland later op de dag verboden. Volgens de rechter heeft de burgemeester met zijn verbod goed gehandeld. Pegida legt zich bij het oordeel over Utrecht neer, maar stelt nieuwe acties in het vooruitzicht.

De groep had speklapjes willen braden op de stoep van de moskee. Burgemeester Jan van Zanen vindt dit, in overleg met de politie en justitie, onverantwoord. Al eerder stak hij een stokje voor eenzelfde protestbijeenkomst bij de Ulu-moskee in de wijk Lombok. Ook in andere steden zijn vergelijkbare bijeenkomsten verboden.

Pegida wilde juist op een plek staan waar zij duidelijk hun mening kunnen laten horen en zien. Voorman Edwin Wagensveld: ,,Als je tegen de gemeente demonstreert, ga je ook niet bij een ziekenhuis staan.” Dan ga je naar de rechtbank, grapte de rechter.

Volgens hem heeft de burgemeester terecht de aanvraag afgekeurd. Van Zanen is bang voor wanordelijkheden. Het is ramadan, het is druk rond de moskee omdat het avondgebed plaatsvindt. Jongeren uit de buurt en andere wijken zagen het roosteren van varkensvlees als een ernstige provocatie. Zij zouden uit zijn op een conflict. Ook waren er geluiden van andere tegendemonstraties. De omgeving was voor de politie slecht te controleren. Daarom wilde de burgemeester geen risico’s nemen. De rechter steunt hem hierin.

Behalve in Utrecht zijn er ook demonstraties aangevraagd in vier andere steden. In Arnhem en Gouda is de groep eveneens niet welkom op de door hem gewenste plek. In Rotterdam mag de groepering donderdag wel voor de Laleli-moskee gaan staan. Den Haag heeft nog geen beslissing genomen.

Pegida wil vanaf nu voor elke moskee in het land afzonderlijk en na elkaar een aanvraag voor een protest gaan indienen. De groep heeft maandag naar eigen zeggen geen verrassing meer in petto. Ze ziet af van een bijeenkomst in Utrecht. Wel is ze van plan om deze week, behalve in Rotterdam, ook op een andere plek spontaan op te duiken. Er komen deze week wat Pegida betreft, geen kort gedingen meer.