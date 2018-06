‘Steeds meer gebreken aan nieuwbouwwoningen’

Kopers van nieuwbouwwoningen moeten bij de oplevering van hun nieuwe huis scherp letten op fouten en gebreken. Het aantal gebreken steeg vorig jaar fors ten opzichte van de crisisjaren, zo meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH).

In 2017 registreerden bouwkundigen van de vereniging gemiddeld 21 gebreken per woning. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld vijftien opleveringspunten per woning werden genoteerd. VEH adviseert gemeenten om bij de aanbesteding van nieuwe bouwprojecten de kwaliteit van bouwers mee te laten wegen.

Volgens VEH zijn meer gebreken logisch in een tijd van aantrekkende bouwproductie en schaarste aan personeel. Maar een stijging van 40 procent in vijf jaar vindt de vereniging wel heel veel.